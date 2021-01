Belen incinta? Un dettaglio delle stories di Instagram non è passato inosservato

Instagram

Un braccialetto antinausea al polso sinistro. Per il popolo di Instagram non ci sono dubbi: Belen Rodriguez è incinta. Non è passato, infatti, inosservato quel braccialetto in una delle ultime stories pubblicata sui social dalla showgirl. Un video allo specchio, che confermerebbe le voci di una seconda gravidanza. Rumors che si rincorrono da settimane e che al momento né Belen né il fidanzato Antonio Spinalbese hanno confermato né smentito.