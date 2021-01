Belen a passeggio con Antonino mostra le sue forme materne Tgcom24 1 di 24 Chi 2 di 24 Chi 3 di 24 Chi 4 di 24 Chi 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Tgcom24 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il settimanale “Chi” li ha fotografati mano nella mano mentre si scambiano sguardi languidi e passeggiano con il primogenito Santiago come fossero già una famiglia perfetta. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini le indiscrezioni sulla cicogna in volo c’erano già prima di Natale ma non erano ancora trascorsi i canonici tre mesi ed è stata taciuta. Poi si aspettava l’annuncio in grande stile della showgirl, invece lei preferisce ridere sorniona mostrando video in cui si inquadra in posizioni strategiche. Antonino non sta più nella pelle e pare volerlo gridare nelle storie, ma poi si zittisce.

Si sono conosciuti per caso quando lei ha avuto bisogno del parrucchiere e lui si è presentato. Prima di allora l’aveva vista solo sui giornali. Ma è scoccata subito la scintilla e la Rodriguez ha detto: “E’ quello giusto”. Ora lui fa l’influencer e si dedica alla fotografia, con Belen è inseparabile.

“Non so quando, nei miei progetti di vita c’è almeno un altro figlio, una femmina” aveva detto tempo fa Belen Rodriguez e chissà se il suo sogno sta già diventando realtà…

