Dolce o salato, ecco le “voglie” di Belen incinta

Più “materna” che mai, Belen Rodriguez nelle Stories è sempre più appiccicata al figlio Santiago. Lo filma mentre va a scuola, mentre gioca con un’amichetta, mentre fa merenda e perfino durante il bagnetto. E quando non c’è il bambino, allora ecco quelle “voglie” di cibo: dalle empanadas ai dulce de leche, dai tortellini alle caramelle. Dopo le indiscrezioni che la vogliono incinta al terzo mese, la showgirl non si sbilancia e fa solo inquadrature ad hoc…

Posta foto vecchie in bikini, foto sensuali a mezzo busto e fa video con inquadratura dall’alto dove le forme si confondono. I follower a caccia del pancino restano delusi. La showgirl carica di attenzione il suo profilo, svela ma non svela e cresce l’attesa. Intanto i messaggi d’amore per la sua dolce metà Antonino Spinalbese si sprecano. Lui ora fa l’influencer e i suoi scatti mezzo nudo sono acchiappa-like.

Sullo specchio di casa l’hair stylist le ha scritto: “I love you” e l’argentina ha scritto in un post: “Sono davvero una donna molto fortunata... Grazie per tanto amore”. Una follower, riferendosi al matrimonio con De Martino, le ha replicato: “Lo eri anche prima”, ma Belen non ha avuto dubbi: “Lo ero anche prima, ma ora di più”.

E davanti all’immagine del compagno nudo la Rodriguez ha scritto: “Non ho mai visto niente di più sexy di te”. Chissà se si saranno sentiti offesi Stefano De Martino, Andrea Iannone, Marco Borriello e Fabrizio Corona…

