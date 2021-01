Stefano De Martino: “Con Belen? Non è stato un fallimento, ma…”

E’ riflessivo e consapevole, non vuole parlare di un matrimonio fallito alle spalle, ma ha metabolizzato la rottura con Belen Rodriguez e l’ha rivalutata. “Ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo fare pace con questa visione ed evitare un termine così negativo… Ora sono felicemente scapolo” dice Stefano De Martino al settimanale “Chi”.

Non è stato l’isolamento forzato dovuto alla pandemia a far terminare la sua storia con la showgirl argentina. C’è di più. “Il lockdown ha messo alla prova tutti, ma venivamo da una situazione che era già complessa – spiega l’ex ballerino – Ora cerchiamo di fare del nostro meglio… Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché, di solito, si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece, quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto, quella in cui decidi tu a che ora andare a letto”.

Ai tempi dei social, preferisce la tv. “Il web è troppo veloce e ti spinge a essere sempre freneticamente alla ricerca di qualcosa di nuovo, mentre sul piccolo schermo c’è un ritmo più rilassante, c’è ancora la pubblicità, c’è un tempo scandito” dice De Martino, che dopo l’esperienza da conduttore si prepara anche a esordire in una serie tv.

