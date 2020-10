Stefano De Martino insieme a Mariacarla Boscono: weekend romantico in montagna

Nuova fiamma per Stefano De Martino? Sul numero di "Chi" in edicola il 28 ottore, vengono pubblicate le immagini di De Martino in dolce compagnia della top model Mariacarla Boscono, ex di Ghali. I due sono stati immortalati per mentre rientravano nella casa di Stefano dopo aver passato insieme un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige.