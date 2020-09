Alessia Marcuzzi: "La storia con Stefano De Martino è completamente falsa"

Alessia Marcuzzi sceglie il salotto di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin, per rompere il silenzio sulle voci di gossip di questa estate relative al presunto flirt con Stefano De Martino che sarebbe stato la causa della definitiva rottura del ballerino e conduttore con Belén Rodríguez. Malignità che hanno causato grande dolore alla conduttrice di "Temptation Island". "Sono molto riservata nella vita privata, pur essendo attiva sui social", racconta Alessia. "Le notizie circolate questa estate erano completamente false. La prima notizia è stata che fossi in crisi con mio marito. In effetti, durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me", aggiunge Alessia, visibilmente emozionata. "La cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che la gente creda alle voci che girano piuttosto che alle notizie vere. A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata, ma non è stato piacevolissimo. Non ho voluto replicare, tranne una foto postata di un libro di Woody Allen, 'A proposito di niente'. Ma ho chiarito tutto con la mia famiglia, non ho bisogno di chiarire nulla con altri".