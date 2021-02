Belen a pranzo fuori con gli amici nasconde il pancino

Non ha ancora mostrato il pancino, ma quel che non passa inosservato di Belen incinta è la felicità contagiosa e travolgente. Nelle sue Stories è un tripudio di sorrisi, di amore e di spensieratezza. Anche una semplice uscita con gli amici per pranzo a Milano la riempie di gioia. Ovviamente in cima ai suoi pensieri c’è Antonino Spinalbese che, seppure seduto lontano dalla showgirl, riempie comunque i suoi social.

Belen chiacchiera con le amiche e la sorella Cecilia, ma di tanto in tanto riprende la sua dolce metà dall’altra parte del tavolo. Gli occhi innamorati della showgirl ormai sono evidenti a tutti e anche attraverso lo smartphone riesce a trasmettere tutta la sua incontenibile felicità per avere accanto Antonino, con cui sta costruendo una famiglia.

La Rodriguez stuzzica i fan mostrando degli scorci del suo corpo, ma senza mai far vedere troppo. Il mezzobusto è l’inquadratura perfetta per questo periodo, ma a volte regala anche video a figura intera dai quali è difficile però scorgere le forme. Davanti allo specchio, avvolta in un cappotto nero si ritrae anche di profilo costringendo i follower a indovinare se le curve sono già morbide o no.

E così se prima giocava con il vedo non vedo stuzzicando gli ammiratori con siparietti nude look, ora si diverte a mostrare ma non troppo in un crescendo di curiosità. E se il fiocco sarà rosa come dicono, non resta che attendere per vedere fianchi più morbidi (il detto vuole che la femmina in pancia allarghi le forme della mamma, mentre il maschio si concentri sul ventre)…

