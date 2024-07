Il figlio di Aurora Ramazzotti in piscina con nonno Eros Ramazzotti e zia Raffaela

Da quando è diventata mamma, per Aurora Ramazzotti è cambiato totalmente il modo di affrontare la vita. Nei giorni scorsi ha condiviso un lungo post in cui ha spiegato come sempre, fin da piccola, ha avuto difficoltà ad accettare e mostrare il proprio corpo ma che l'istinto materno l'ha aiutata a superare le paure. "Guarda che bello il mio bambino che corre nella sabbia. Si alza e corre verso l'acqua. Ah, c'è un paparazzo col cannone puntato. Non ci penso un secondo. Mi metto tra lui e l'obiettivo. Meglio che prenda le mie chiappe anche se la luce di mezzogiorno non sarà mia amica. Me ne frega? Non me ne frega", ha scritto.