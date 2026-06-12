Ad accompagnare il filmato c’era una didascalia dal tono trionfale sul lavoro svolto al confine. È stato proprio in quel momento che Ariana Grande ha deciso di intervenire. Il suo commento è stato molto chiaro: ha chiesto che la sua musica non venisse più associata a quella che ha definito una situazione “barbara, disumana e ripugnante”. Parole forti, che nel giro di poche ore hanno acceso il dibattito sui social e attirato l’attenzione dei media americani.