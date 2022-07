Antonella Mosetti completamente nuda, che ventaglio di foto hot!

Non si può fare a meno del ventaglio.

Non tanto per le temperature bollenti, ma per coprire le nudità. Antonella Mosetti pubblica alcuni scatti ad alto tasso erotico, completamente nuda, “coperta” solo da un ventaglietto animalier che cerca di nascondere le parti intime della showgirl. Da Perugia lancia il suo mood per combattere l’afa: nulla addosso. Ma le foto piccanti surriscaldano i follower.