Antonella Mosetti compie gli anni, guarda che regali piccanti

Il 1 agosto Antonella Mosetti ha compiuto 45 anni, ma ha aspettato qualche giorno per festeggiare con una cenetta tra amici in un ristorante di pesce nel cuore di Roma. L'allegria regna sovrana a tavola, mentre arrivano uno dopo l'altro piatti succulenti. Tutto viene documentato a dovere nelle storie di Instagram, dalle candeline scoppiettanti ai regali che la ex di "Non è la Rai" sfoggia divertita. Per lei i suoi invitati hanno pensato a doni pepati: due perizomi neri con brillantini, uno più sexy e striminzito dell'altro.

Sensuale ed esplosiva com'è, la Mosetti accetta volentieri di aggiungere altri slip stringati alla sua collezione. Li mostra alla videocamera e dice scherzando: "Questo per andare in palestra... e quest'altro per stendere i panni". Con le curve incontenibili messe in risalto dal un vestito chiaro dalla scollatura profonda, la festeggiata posa per le foto insieme alle amiche e riprende tutto per coinvolgere i follower.

Maestra di seduzione su Instagram, la Mosetti non rinuncia mai a deliziare i fan con scatti provocanti e curve in mostra. In costume o in lingerie, l'importante è che le mise siano minimal e rivelatrici per sedurere i fan con seno e lato B in vista. Ha un corpo magnifico e fa bene a mostrarlo. Chissà se presto la vedremo in una delle sue foto con addosso i perizomi ricevuti per il compleanno?

