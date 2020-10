Antonella Mosetti su tutte le furie, lite in strada e dito medio

Chissà cos'è stato a far arrabbiare così tanto Antonella Mosetti! La showgirl è stata paparazzata a Roma durante un'accesa lite in strada con un uomo. Gesticola infuriata e se la prende con lui che prima tenta di calmarla, poi saluta e se ne va. Anche lei si allontana in auto con un'amica, rivolgendo un "saluto" con dito medio alzato al fotografo...