Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, allo scoperto a Firenze. La nuova coppia dello showbiz è stata paparazzata dal settimanale “Chi” all’uscita da un hotel di proprietà dell’imprenditore. Già da un paio di mesi si vocifera della loro liaison, ma ora la ex campionessa di scherma, 27 anni tra pochi giorni, e il manager, 33, si tengono per mano davanti ai flash e mostrano la loro complicità e affiatamento.