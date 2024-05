Non capita spesso che Elisabetta Gregoraci pubblichi scatti social in cui posa in compagnia del fidanzato Giulio Fratini , ma stavolta ha voluto sorprendere i fan condividendo una foto che li ritrae insieme in un momento di ordinaria semplicità.

Elisabetta Gregoraci e il compagno Giulio Fratini: lo scatto durante la spesa Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini appaiono talmente tanto raramente sui social che spesso viene il dubbio che la loro storia sia in crisi, ma puntuale arriva poi uno scatto che dimostra che tutto va a gonfie vele. Dopo le attenzioni ricevute a proposito del suo matrimonio con Flavio Briatore, la conduttrice preferisce tenere per sé la sua vita privata e non mettere in piazza i sentimenti per l'imprenditore fiorentino. Ogni tanto però è bello anche condividere la propria felicità con i follower e così ecco arrivare lo scatto di coppia. Sorridono entrambi tra le corsie del supermercato. "Piccola Eli cucina" scrive la showgirl, suggerendo la cenetta romantica che li aspetta.

Elisabetta Gregoraci, il viaggio a Marrakech dopo la preoccupazione per Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono appena tornati da una vacanza da sogno a Marrakech. Per il ponte del 25 aprile sono volati in Marocco dove hanno trascorso qualche giorno indimenticabile tra giri in carrozza, mercatini, relax e momenti di tenerezza. Per la conduttrice è stato anche un modo per riprendersi e distendersi dopo la preoccupazione per la salute dell'ex marito Flavio Briatore, con il quale negli anni ha mantenuto un rapporto di grande affetto: il manager è stato operato d'urgenza a Milano per un tumore benigno al cuore e lei gli è stata accanto durante il ricovero in ospedale.

