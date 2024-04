Elisabetta Gregoraci a Marrakech con il fidanzato Giulio Fratini

Non si vedevano insieme da un po’ di tempo, sono volati in Marocco

E lo dimostrano le foto della loro vacanza in Marocco. Per il ponte del 25 aprile la coppia è volata a Marrakech dove si è goduta le meraviglie della città tra giri in carrozza, mercatini, relax e momenti di tenerezza. Elisabetta, dopo aver attraversato un momento difficile accanto a Flavio Briatore che è stato operato al cuore, ha lasciato Monte Carlo per concedersi un po’ di relax con il fidanzato.

Una passeggiata tra le dune con "Olivia" il cammello, una serata di sapori nel cuore di un ristorante del Marocco, la scoperta di botteghe tradizionali, la magia dei tramonti nel deserto e, ovviamente, momenti di puro relax tra piscina e hammam. Elisabetta Gregoraci ha preso il volo per Marrakech insieme al fidanzato Giulio Fratini, immergendosi in una breve ma intensa pausa vacanziera, condividendo scatti suggestivi del suo soggiorno sul profilo Instagram. “Bentrovata Marrakech sei sempre un gioiello! Mi sto perdendo nei tuoi colori vivaci, nelle tue stradine strette e nei tuoi profumi intensi e particolari! Quanti angolini speciali da immortalare“ ha scritto la Gregoraci che poi ha concluso: “Alla fine di ogni viaggio, breve o lungo che sia, conta sempre ciò che ti porti via nel cuore dei ricordi di questi quattro giorni intensi e meravigliosi verranno con me tutti quei piccoli dettagli di questo luogo variopinto che mi hanno fatto illuminare gli occhi”.

Elisabetta Gregoraci è stata recentemente al centro dell'attenzione dei media per aver trascorso diversi giorni in ospedale accanto al suo ex marito, Flavio Briatore, che è stato operato d'urgenza a Milano. Briatore, che ha 74 anni, ha subito un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore benigno al cuore, individuato durante dei controlli medici di routine. Questo episodio segue un precedente caso nel 2006, quando all'imprenditore fu diagnosticato un tumore maligno al rene, anch'esso identificato durante un check up.

