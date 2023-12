Anna Tatangelo nella spa ad alta quota è bollente

Le foto hot di Anna Tatangelo in bikini con Narducci su Instagram

Anna Tatangelo si è presa qualche giorno di pausa per un po’ di relax nello stesso resort che era stato scelto da Belen per le sue fughe d’amore con Elio Lorenzoni. Nella spa sulle Dolomiti con Mattia Narducci la cantante si concede lunghi bagni in piscina con addosso micro bikini che faticano a contenere le sue forme prorompenti. La passione con il modello con cui fa coppia scatta davanti all’obiettivo e i due si immortalano in un avvinghiamento bollente che fa sciogliere la neve che li circonda. Nella sauna avvolta nell’asciugamano ha scatenato i commenti dei fan che sono unanimi: “Bellissima”, “Il tempo per te non passa mai”, “Stupenda”.