Anna Tatangelo: "Quando ho saputo della malattia di mia madre Gigi D'Alessio mi è stato vicino"

Anna Tatangelo ospite a "Verissimo" ripercorre il difficile momento in cui sua madre ha scoperto di avere il cancro, un tumore al seno al quarto stadio che nel 2022 l'ha portata via. "Sono molto grata a Gigi D'Alessio e lo sarò sempre. Mi è stato vicino nel momento in cui è arrivata la diagnosi di mia mamma. Ovviamente le nostre strade si sono separate ma abbiamo una direzione comune, ovvero quella della serenità di nostro figlio Andrea".

"Anche da genitori separati abbiamo i nostri alti e bassi, è un po' come stare sulle montagne russe - prosegue - però insieme troviamo sempre un accordo grazie al nostro comune denominatore che è Andrea. È un bravo papà, nostro figlio lo ama. In questi anni sono cresciuta molto, le mie esperienze mi hanno portato a dover essere più grande e oggi trovo il mio equilibrio nelle piccole cose, figurati nelle grandi" ha concluso la cantante che ha confidato nel salotto di Silvia Toffanin di essere sentimentalmente serena.