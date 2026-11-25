Nel frattempo, la cantante ha ripreso in mano la sua passione più forte: la musica. Il mese scorso è uscito il singolo "Vita da adulti", a dodici mesi esatti da "Caramé", l'album che aveva pubblicato a sorpresa nell'ottobre 2025. Il brano, scritto da lei e prodotto da Michelangelo, parla di trasformazione e di crescita personale e fotografa l'istante in cui, diventati grandi, si guardano le immagini del passato chiedendosi chi si è diventati e come si affronterà il domani.