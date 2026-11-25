Il suo nome compariva in cima a tutti i toto-cast del prossimo Sanremo, ma il settimanale "Chi" ha rivelato che Angelina Mango non salirà sul palco dell'Ariston nel 2027. La cantante, che ha vinto l'edizione 2024, ha altro a cui pensare: nella sua vita c'è un amore nuovo.
Dall'amicizia all'amore
La relazione con l'attore Matteo Oscar Giuggioli procede a gonfie vele. Non è nata da un colpo di fulmine: i due erano amici da parecchio e, solo da pochi mesi, quel rapporto si è trasformato in sentimento. Per ora, però, la coppia custodisce tutto con grande discrezione. Non ci sono foto sui social né uscite insieme davanti agli obiettivi delle fotocamere.
Prima della sua relazione attuale, Angelina Mango è stata a lungo legata al chitarrista del suo gruppo e, in seguito, ha avuto una frequentazione con Antonio Agostinelli, fotografo originario dell'Abruzzo incontrato durante le riprese di un videoclip e finito al centro del gossip.
Il ritorno alla musica di Angelina Mango
Nel frattempo, la cantante ha ripreso in mano la sua passione più forte: la musica. Il mese scorso è uscito il singolo "Vita da adulti", a dodici mesi esatti da "Caramé", l'album che aveva pubblicato a sorpresa nell'ottobre 2025. Il brano, scritto da lei e prodotto da Michelangelo, parla di trasformazione e di crescita personale e fotografa l'istante in cui, diventati grandi, si guardano le immagini del passato chiedendosi chi si è diventati e come si affronterà il domani.
Dentro la canzone c'è la bellezza di giornate fatte di piccoli gesti: una casa che è un rifugio, l'affetto del proprio cane, cose semplici dal valore inestimabile. Il presente è vissuto con lo sguardo curioso e coraggioso di chi non ha smesso di giocare. Ci sono luci da accendere, disegni da incorniciare, quadri che aspettano ancora il loro posto sulle pareti. Un passaggio all'età adulta raccontato con tenerezza e con la capacità di riderci sopra, che emoziona soprattutto se la si condivide con qualcuno.