"Amici 26", il ritorno di Angelina Mango, Rudy Zerbi infastidito da Paulo, Lollo si salva: la puntata dell'8 novembre

Nuove esibizioni, confronti e sfide segnano il quinto appuntamento domenicale di "Amici 26". La puntata in onda domenica 8 novembre su Canale 5 vede l'emozionante ritorno di Angelina Mango nel talent che l'ha vista trionfare nella categoria canto durante la ventiduesima edizione. La giovane artista ha ricevuto l'ovazione del pubblico grazie alla presentazione del suo ultimo singolo "Vita da adulti".
La sfida sportiva di Alex
Per gli allievi di "Amici 26", la puntata si apre con la sfida sui pattini tra Alex e lo sfidante Giacomo. Il primo riesce a raggiungere il punteggio più alto, pari a 63.17, grazie al quale si tiene stretto il banco del programma.
Riccardo viene riammesso
Al termine di una settimana particolarmente intensa, iniziata con la sospensione della maglia e proseguita con il confronto con Alessandra Celentano, Riccardo è chiamato nuovamente al centro dello studio. "Sono stata molto contenta di come hai lavorato e affrontato la settimana, anche se ci sono stati momenti difficili: hai avuto un problema al polso e ti sei dovuto fermare un giorno. Hai una voglia di fare e un approccio che mi lascia molto ben sperare per il futuro - ha spiegato Lorella Cuccarini -. Voglio che tu faccia la gara insieme ai tuoi compagni perché ne hai bisogno, quindi puoi riprenderti la maglia e ricominciare".
Le prove di canto e di ballo
Gli allievi sono chiamati a esibirsi davanti alla giuria composta da Gigi D'Alessio per il canto e Garrison per il ballo. Prima di iniziare le prove, però, Rudy Zerbi chiede che Paulo venga esentato dalla classifica effettiva per motivi che spiegherà in seguito. La gara di ballo viene vinta da Benedetta, seguita da Charli, Riccardo e Lollo. Quest'ultimo, per scelta di Alessandra Celentano, finisce in sfida immediata con la ventunenne Carlotta e la sua performance viene premiata dal giudice Marcello Sacchetta.
Nel canto sono Shari e Tìaso a condividere il primo posto, mentre Andrea Heros e Kashmere chiudono la classifica in ultima posizione. A decidere le sorti del loro percorso è Rudy Zerbi, il quale sceglie per entrambi una sfida.
Paulo sotto accusa
Al termine delle prove, Rudy Zerbi non nasconde la delusione per l'atteggiamento di Paulo. Come mostrato da una clip, l'allievo si è presentato più volte in ritardo alle lezioni della scuola, nonostante i continui inviti a rispettare il regolamento. Un comportamento che il responsabile artistico non ha apprezzato, al punto da mettere in discussione il posto del cantante nel talent. Dopo aver invitato in studio il cantante Moric per assistere a una sua esibizione, Rudy Zerbi si concede una settimana di tempo per decidere chi tra i due sia meritevole del banco di "Amici 26".