"Amici 26", il ritorno di Angelina Mango, Rudy Zerbi infastidito da Paulo, Lollo si salva: la puntata dell'8 novembre

Al termine di una settimana particolarmente intensa, iniziata con la sospensione della maglia e proseguita con il confronto con Alessandra Celentano, Riccardo è chiamato nuovamente al centro dello studio. "Sono stata molto contenta di come hai lavorato e affrontato la settimana, anche se ci sono stati momenti difficili: hai avuto un problema al polso e ti sei dovuto fermare un giorno. Hai una voglia di fare e un approccio che mi lascia molto ben sperare per il futuro - ha spiegato Lorella Cuccarini -. Voglio che tu faccia la gara insieme ai tuoi compagni perché ne hai bisogno, quindi puoi riprenderti la maglia e ricominciare".