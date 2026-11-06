"Amici 26", Alex si dichiara a Clara: "Vedo qualcosa di molto bello in te" | Ma lei frena

L'interesse di Alex, però, viene frenato dalla ballerina del team di Ambra Angiolini. "Queste cose che hai detto mi fanno piacere - ha commentato, spiegando di volersi concentrare sull'esperienza nella scuola -. Non posso dirti questa cosa molto cliché che sono venuta per la danza, però qui sto facendo un percorso che mi porta a conoscere anche me stessa e da parte mia non c'è alcun interesse per nessuno".



"Avevo capito che lei non era interessata e non vuole cercare niente con nessuno - confiderà successivamente Alex ad Anna M. -. Però io continuo. A me piace e se non è adesso magari è dopo".