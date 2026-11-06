"Amici 26", Alex si dichiara a Clara: "Vedo qualcosa di molto bello in te" | Ma lei frena

Nella scuola di "Amici 26" il pattinatore Alex si dichiara apertamente a Clara. Durante il daytime in onda giovedì 5 novembre su Canale 5, l'allievo confida a Riccardo le sue emozioni e l'intenzione di conoscere meglio la ballerina.
"Ci vado proprio fuori come un melone", dichiara senza mezzi termini. Quindi prosegue: "A parte esteticamente, quelle poche volte che abbiamo parlato è genuina, felice, mi mette di buon umore. Proverò a conoscerla meglio, ad avvicinarmi un pochino e vediamo come evolve".
Alex si apre con Clara
Con queste premesse, il ragazzo decide dunque di rivolgersi direttamente a Clara. "Sei stata una delle prime persone che mi ha accolto qui in casa insieme a Benedetta, in maniera molto amichevole. Non è stato quello che mi ha fatto sentire bene, ma vedevo qualcosa di molto bello in te, come persona", esordisce il pattinatore, manifestando l'intenzione di volerla conoscere meglio.
L'interesse di Alex, però, viene frenato dalla ballerina del team di Ambra Angiolini. "Queste cose che hai detto mi fanno piacere - ha commentato, spiegando di volersi concentrare sull'esperienza nella scuola -. Non posso dirti questa cosa molto cliché che sono venuta per la danza, però qui sto facendo un percorso che mi porta a conoscere anche me stessa e da parte mia non c'è alcun interesse per nessuno".
"Avevo capito che lei non era interessata e non vuole cercare niente con nessuno - confiderà successivamente Alex ad Anna M. -. Però io continuo. A me piace e se non è adesso magari è dopo".