"Amici 26", nuovo confronto tra Alessandra Celentano e Riccardo: "Non ti sto mancando di rispetto, giudico la tua danza"

Ad "Amici 26" si riaccende il confronto tra Alessandra Celentano e Riccardo. Dopo la quarta puntata domenicale, che aveva portato alla luce la tensione tra le parti, il giovane ballerino si è lasciato andare a un nuovo sfogo in casetta, portando la maestra a cercare un confronto in sala prove.
Il compito di Alessandra Celentano
Il dibattito era nato dopo l'ultimo posto in classifica costato a Riccardo l'assegnazione di un compito da parte di Alessandra Celentano. L'insegnante aveva seguito da vicino le prove dell'allievo, infrangendo la regola secondo cui i responsabili artistici non potrebbero accedere alle sale prove dopo l'assegnazione di una prova. I giudizi della maestra avevano innescato nel ragazzo i primi commenti, giudicati poi durante la puntata di domenica 1 novembre.
Il dibattito in studio
"Mi meraviglio che anche i tuoi compagni non ti abbiano suggerito di non riferirti a una persona adulta, a un'insegnante con "quella là, questa". Io se fossi la tua insegnante ti darei un provvedimento disciplinare", aveva dichiarato la maestra, riferendosi proprio allo sfogo dell'allievo. Il dibattito si era poi allargato anche agli altri responsabili artistici, tra chi aveva preso le difese del ballerino e chi chiedeva una maggiore attenzione nel modo di esporsi.
Il nuovo confronto
Si arriva dunque al post puntata, che vede un ulteriore confronto in sala prove tra Alessandra Celentano e Riccardo. Sotto la lente d'ingrandimento, un nuovo sfogo del ragazzo in casetta. "Secondo me la Celentano mi ha proprio mancato di rispetto. Se c'è un ragazzo che sta facendo un compito tuo, in sala tutto il giorno con i piedi gonfi, tu entri, ti chiede dei consigli e non li dai, così non fai l'insegnante", aveva commentato l'allievo.
La replica di Alessandra Celentano non si è fatta attendere: "Io non ti sto mancando di rispetto, sto giudicando - che è il mio lavoro - la tua danza, che è un disastro".
Quindi prosegue: "Avevi lì un professionista che ti ha corretto dalla punta dei piedi ai capelli in continuazione. Se ti vengono fatte delle correzioni e non le metti in atto, il problema non è né del professionista, né di chi ti giudica. Dovresti farti due domande".
"Non voglio che tu travisi o che ti senta offeso. Io non ho nessun motivo per odiarti", prosegue, specificando che i suoi giudizi sono riferiti alla danza e non alla persona.
E quando Riccardo ammette di essersi sentito "quasi umiliato" a farsi vedere in questo modo, Alessandra Celentano è categorica: "Allora non dovevi venire qui. Sei in una trasmissione televisiva in cui sei venuto a fare una gara. Tu puoi dire quello che vuoi, io non voglio limitare il tuo pensiero, però poi ti devi aspettare che le insegnanti ti dicano quello che pensano".
L'invito conclusivo è dunque quello di pensare a lavorare con impegno, senza lasciarsi andare a pensieri che possano portare il ragazzo fuori strada.