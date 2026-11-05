"Amici 26", nuovo confronto tra Alessandra Celentano e Riccardo: "Non ti sto mancando di rispetto, giudico la tua danza"

Si arriva dunque al post puntata, che vede un ulteriore confronto in sala prove tra Alessandra Celentano e Riccardo. Sotto la lente d'ingrandimento, un nuovo sfogo del ragazzo in casetta. "Secondo me la Celentano mi ha proprio mancato di rispetto. Se c'è un ragazzo che sta facendo un compito tuo, in sala tutto il giorno con i piedi gonfi, tu entri, ti chiede dei consigli e non li dai, così non fai l'insegnante", aveva commentato l'allievo.



La replica di Alessandra Celentano non si è fatta attendere: "Io non ti sto mancando di rispetto, sto giudicando - che è il mio lavoro - la tua danza, che è un disastro".

Quindi prosegue: "Avevi lì un professionista che ti ha corretto dalla punta dei piedi ai capelli in continuazione. Se ti vengono fatte delle correzioni e non le metti in atto, il problema non è né del professionista, né di chi ti giudica. Dovresti farti due domande".

"Non voglio che tu travisi o che ti senta offeso. Io non ho nessun motivo per odiarti", prosegue, specificando che i suoi giudizi sono riferiti alla danza e non alla persona.