"Amici 26", Erness deve lasciare la scuola | Samurai Jay: "Persa un'opportunità"

Alla fine la decisione è arrivata: Erness deve lasciare la scuola di "Amici". Nella puntata di domenica 25 ottobre, Samurai Jay ha deciso di non riconfermare il banco del cantante, dopo le contestazioni sugli inediti che aveva presentato al suo ingresso. La scelta è arrivata al termine di un confronto con Lorella Cuccarini e Amadeus, che hanno invitato a valutare anche il rispetto delle regole e degli altri aspiranti allievi.
Il caso degli inediti
Nei giorni scorsi il responsabile artistico aveva riscontrato forti somiglianze tra "Colpa mij" e "Antes de Ti", il brano di Rusherking e María Becerra. Una perizia aveva evidenziato la stessa tonalità, gli stessi battiti e il medesimo giro armonico. "Di inedito non c'è quasi niente e questo è un problema", aveva osservato Samurai Jay dopo aver ascoltato anche altre canzoni. A Erness era stata concessa una settimana lontano dalla scuola per lavorare con professionisti a un nuovo pezzo.
La decisione di Samurai Jay
Il ragazzo è tornato in studio nella puntata di domenica 25 ottobre con "Ossigeno". "Questo pezzo per me è forte", ha riconosciuto Samurai Jay, sottolineando però che sulle esibizioni ci fosse ancora molto lavoro da fare. A quel punto è intervenuta Cuccarini: "Quello che è successo io l'ho trovato abbastanza grave". La docente ha contestato soprattutto la scelta di presentare come originali brani ispirati ad altri. Ancora più netto Amadeus: "Se fossi stato il suo insegnante, sarebbe stato fuori subito". Erness si è difeso: "Non volevo mettere nemmeno un centesimo di cattiveria". Samurai Jay ha ricordato anche i sacrifici del ragazzo, che lavora nella cucina di un pub fino a tarda notte e ha poco tempo da dedicare alla musica. Pur dichiarando di credere nel suo talento, il responsabile artistico ha deciso di non riconfermare il banco: "Ti sei giocato male la tua opportunità". Al giovane cantante ha comunque augurato di proseguire il suo percorso musicale fuori dalla scuola.