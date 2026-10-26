"Amici 26", Erness deve lasciare la scuola | Samurai Jay: "Persa un'opportunità"

Il ragazzo è tornato in studio nella puntata di domenica 25 ottobre con "Ossigeno". "Questo pezzo per me è forte", ha riconosciuto Samurai Jay, sottolineando però che sulle esibizioni ci fosse ancora molto lavoro da fare. A quel punto è intervenuta Cuccarini: "Quello che è successo io l'ho trovato abbastanza grave". La docente ha contestato soprattutto la scelta di presentare come originali brani ispirati ad altri. Ancora più netto Amadeus: "Se fossi stato il suo insegnante, sarebbe stato fuori subito". Erness si è difeso: "Non volevo mettere nemmeno un centesimo di cattiveria". Samurai Jay ha ricordato anche i sacrifici del ragazzo, che lavora nella cucina di un pub fino a tarda notte e ha poco tempo da dedicare alla musica. Pur dichiarando di credere nel suo talento, il responsabile artistico ha deciso di non riconfermare il banco: "Ti sei giocato male la tua opportunità". Al giovane cantante ha comunque augurato di proseguire il suo percorso musicale fuori dalla scuola.