"Amici 26", Erness accusato di "plagio" da Samurai Jay: "Questa è una cover, non un inedito"

Accusa di "plagio" nella scuola di "Amici" nel daytime di lunedì 19 ottobre: Samurai Jay ha convocato Erness per contestargli le somiglianze tra "Colpa mij", la canzone presentata come inedito per conquistare la maglia, e "Antes de Ti", brano pubblicato nel 2021 dagli argentini Rusherking e María Becerra. Il confronto ha lasciato il giovane cantante in lacrime.
Il confronto tra le due canzoni
In sala prove, il responsabile artistico ha fatto ascoltare prima le due tracce separatamente, poi le ha sovrapposte per evidenziarne le somiglianze. "Questa è una cover, un tribute, ma non è un inedito", ha detto all'allievo. Erness ha ammesso di conoscere la canzone: "Io mi sono ispirato a questo pezzo, ovviamente".
Samurai Jay ha spiegato di aver commissionato anche una perizia musicale, che avrebbe individuato la stessa tonalità, il si minore, lo stesso numero di battiti al minuto e il medesimo giro armonico. "La perizia non era necessaria perché è evidente", ha osservato il docente, chiarendo che una reinterpretazione dichiarata sarebbe stata diversa da un brano presentato come originale.
Il richiamo e le lacrime di Erness
Il professore ha ricordato al ragazzo che proprio grazie a quell'esibizione aveva ottenuto un'opportunità negata ad altri aspiranti allievi. "Bisogna avere rispetto sia del programma, sia proprio di quelle che sono le regole", ha ribadito. Nonostante il duro richiamo, Samurai Jay ha deciso di continuare a lavorare con Erness: la canzone contestata dovrà essere accantonata e sostituita con un nuovo inedito.
Il docente gli ha chiesto che un episodio simile non si ripeta, confermandogli però la propria fiducia nelle sue capacità. A quel punto Erness non è riuscito a trattenere le lacrime. Samurai Jay si è avvicinato per abbracciarlo e incoraggiarlo a concentrarsi sul lavoro da fare. Per il cantante, appena entrato nella scuola, il percorso prosegue, ma con un nuovo brano da preparare.