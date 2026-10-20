"Amici 26", Erness accusato di "plagio" da Samurai Jay: "Questa è una cover, non un inedito"

Samurai Jay ha spiegato di aver commissionato anche una perizia musicale, che avrebbe individuato la stessa tonalità, il si minore, lo stesso numero di battiti al minuto e il medesimo giro armonico. "La perizia non era necessaria perché è evidente", ha osservato il docente, chiarendo che una reinterpretazione dichiarata sarebbe stata diversa da un brano presentato come originale.