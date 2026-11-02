"Amici 26", Alessandra Celentano riprende Riccardo, Nicolò e Anna A. in sfida: la puntata dell'1 novembre

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Esibizioni, confronti, classifiche e sfide caratterizzano la quarta puntata di "Amici 26", in onda domenica 1 novembre nel pomeriggio di Canale 5. L'appuntamento con la scuola dei giovani talenti si apre sul confronto tra il ballerino Riccardo e Alessandra Celentano e prosegue con le consuete esibizioni, fino alla calorosa accoglienza riservata a Giordana Angi e al suo nuovo singolo "Piccole cose".
Il confronto tra Riccardo e Alessandra Celentano
Reduce dall'ultimo posto in classifica della scorsa puntata, il ragazzo aveva ricevuto un compito dalla maestra su suggerimento di Lorella Cuccarini. Nonostante l'impegno mostrato in sala prove, Riccardo non ha nascosto il suo disappunto in casetta, temendo un giudizio negativo. Il filmato mostrato nel corso del quarto appuntamento domenicale accende la discussione sui termini utilizzati dal ballerino, che poi si scusa.
"Mi meraviglio che anche i tuoi compagni non ti abbiano suggerito di non riferirti a una persona adulta, a un'insegnante con "quella là, questa". Io se fossi la tua insegnante ti darei un provvedimento disciplinare", commenta Alessandra Celentano.
Maria De Filippi prova ad appellarsi alla giovane età di Riccardo, trovano il sostegno di Amadeus e Rudy Zerbi. "Questo è uno studio televisivo, ma la casetta per me è un luogo privato vostro, come un camerino. Loro hanno diritto a essere se stessi, privatamente. Io nella mia cameretta faccio e dico quello che voglio", è il parere di Amadeus.
La prova di Riccardo
Il confronto lascia dunque spazio all'esibizione di Riccardo, il quale non raggiunge la sufficienza. "Lui si è impegnato tantissimo e ha anche fatto dei progressi rispetto a un certo tipo di lavoro e di movimento. A livello tecnico è un disastro, ci sono delle difficoltà enormi. Come voto ho dato 2", ribadisce Alessandra Celentano.
"Rispetto a quello che ho visto nei giorni scorsi, oggi hai avuto meno paura del palco. Sapevo che questa era una prova molto complessa da portare avanti, ma stiamo facendo un percorso per questo motivo - è l'analisi di Lorella Cuccarini, che poi conclude -. Anche per me non sei sufficiente ancora, per questo ti ritiro la maglia e ne parliamo insieme dopo la puntata".
Le esibizioni e le sfide
Prima delle performance dei giovani talenti, Maria De Filippi annuncia che per questa puntata, su proposta di Alessandra Celentano, l'ultimo classificato delle categorie dovrà affrontare una sfida immediata. A giudicare i talenti sono Gabry Ponte per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo.
La prima a esibirsi è Aura, che al termine della puntata verrà premiata con il vertice nella classifica di canto, davanti a Saitta e ai Jed. Ultimo piazzamento per Nicolò, che dopo aver fatto ascoltare la sua versione del brano "Feeling Good" di Michael Bublé, riceve il consiglio di sporcare maggiormente i brani per renderli propri.
Nella sfida immediata con Davide, il direttore d'orchestra Adriano Pennino premia Nicolò, che resta così nella scuola.
Nel ballo il primo posto viene assegnato a Charli, seguita da Benedetta. La sfida tocca dunque ad Anna A., chiamata a confrontarsi con il 19enne Alessandro sotto lo sguardo di Garrison: il coreografo rinnova il banco ad Anna.
Sfida di Pugilato
Nel corso della puntata dell'1 novembre, lo studio di "Amici 26" si trasforma in un ring per l'incontro di pugilato tra Gabriele e lo sfidante Francesco. Tre round di grande intensità in cui l'atleta della scuola vince ai punti.