"Amici 26", Alessandra Celentano riprende Riccardo, Nicolò e Anna A. in sfida: la puntata dell'1 novembre

Il confronto lascia dunque spazio all'esibizione di Riccardo, il quale non raggiunge la sufficienza. "Lui si è impegnato tantissimo e ha anche fatto dei progressi rispetto a un certo tipo di lavoro e di movimento. A livello tecnico è un disastro, ci sono delle difficoltà enormi. Come voto ho dato 2", ribadisce Alessandra Celentano.



"Rispetto a quello che ho visto nei giorni scorsi, oggi hai avuto meno paura del palco. Sapevo che questa era una prova molto complessa da portare avanti, ma stiamo facendo un percorso per questo motivo - è l'analisi di Lorella Cuccarini, che poi conclude -. Anche per me non sei sufficiente ancora, per questo ti ritiro la maglia e ne parliamo insieme dopo la puntata".