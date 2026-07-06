Tutto è iniziato durante il pasto, quando Andreas Muller ha cominciato ad avvertire i primi sintomi di quella che i medici avrebbero poi identificato come una reazione allergica. Palpitazioni diffuse, pelle che nel giro di pochissimo tempo si è arrossata e riempita di macchie: una situazione mai vissuta prima, che lo ha spinto a chiedere aiuto immediatamente. "Ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo è diventato rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie. Mi sono spaventato perché non mi era mai successo", ha detto ai suoi follower.