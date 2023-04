L'allenamento delle vip, ecco il segreto dei loro fisici al top

Elena Santarelli si gode il suo allenamento all'aperto, tra plank ed esercizi con le corde per tonificare braccia, schiena e addominali. Michelle Hunziker è da sempre appassionata di fitness : le sue sessioni in palestra sono imperdibili e i consigli preziosi. Anche Michela Coppa è una patita dello sport e sui social dispensa video in cui spiega tecniche yoga . Elisa Isoardi è provata dal suo workout. Solleva i pesetti e scrive: "Oggi caput". La fatica traspare anche dalla sua espressione.

Sexy in palestra

C'è chi anche durante l'allenamento non rinuncia alla sensualità. Taylor Mega è sexy anche in palestra, con crop top e leggings rosa che sottolineano le sue curve mentre corre sul tapis-roulant. Anche Mercedesz Henger sceglie un outfit che lascia a bocca aperta per i suoi esercizi di tonificazione. Ha un fisico prorompente e muscoloso che sfoggia con orgoglio. Valentina Ferragni sceglie la pole dance, che richiede una buona dose di forza ma anche agilità. Indossa reggiseno e hotpants per le sue evoluzioni al palo ed è uno spettacolo.