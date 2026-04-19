Alfred Ekhator diventa papà: arriva l'annuncio
L'ex concorrente di "Temptation Island" e la compagna Marta Capuozzo aspettano un figlio
Uno scatto tenero, il pancione in primo piano e una dedica piena d'amore: così Alfred Ekhator e Marta Capuozzo hanno scelto di condividere con i follower la notizia più importante della loro vita. L'ex protagonista di "Temptation Island" ha annunciato sui social che presto diventerà padre, accompagnando le immagini con parole dolcissime e piene di emozione: "Sei stata la sorpresa più bella della nostra vita".
I dettagli della gravidanza
L'annuncio è arrivato attraverso un post congiunto pubblicato sui rispettivi profili social, in cui la coppia ha mostrato anche il test di gravidanza positivo e una delle prime ecografie. "Non ci sono parole per descrivere un'emozione così grande - hanno scritto a corredo delle foto -. Baby Ekhator, mamma e papà ti amano già tantissimo e non vedono l'ora di conoscerti".
Un nuovo capitolo dopo un periodo turbolento
Per Ekhator si tratta di una vera svolta personale. Il suo percorso a "Temptation Island", infatti, era stato segnato da momenti difficili e dalla fine della relazione con Anna Acciardi. Dopo vari tentativi di riavvicinamento lontano dalle telecamere, la rottura definitiva tra i due è arrivata lo scorso giugno, quando lei ha dichiarato di aver chiuso ogni rapporto.
Fatto curioso: la prima conferma non ufficiale sulla gravidanza era arrivata proprio da Anna Acciardi qualche settimana fa. Rispondendo ai fan sui social, infatti, la donna si era detta contenta per l'ex compagno, confermando implicitamente che la notizia circolava da tempo tra la cerchia delle persone più vicine alla coppia.
Chi sono Alfred Ekhator e Marta Capuozzo
Ekhator è diventato noto al grande pubblico proprio grazie alla partecipazione al reality. Capuozzo, romana, ha lavorato come receptionist ed è oggi attiva come creator online. I due avevano reso pubblica la loro relazione durante una vacanza a Sharm el-Sheikh nel luglio del 2025.
L'affetto dei fan e l'inizio dell'attesa
La notizia della gravidanza ha rapidamente fatto il giro del web, con numerosi messaggi di affetto da parte degli amici e dei fan della coppia.
Oggi Alfred Ekhator e Marta Capuozzo si preparano ad accogliere il loro primo figlio, vivendo con entusiasmo ogni momento di questa attesa. Dopo un periodo turbolento, per l'ex volto di "Temptation Island" si apre una fase completamente nuova, fatta di stabilità e un allargamento della famiglia.