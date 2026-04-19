Alfred Ekhator diventa papà: arriva l'annuncio

L'annuncio è arrivato attraverso un post congiunto pubblicato sui rispettivi profili social, in cui la coppia ha mostrato anche il test di gravidanza positivo e una delle prime ecografie. "Non ci sono parole per descrivere un'emozione così grande - hanno scritto a corredo delle foto -. Baby Ekhator, mamma e papà ti amano già tantissimo e non vedono l'ora di conoscerti".