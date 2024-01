Alessia Marcuzzi, le foto dalle Maldive

E' stato un inizio d'anno all'insegna del relax per Alessia Marcuzzi, che ha trascorso i primi giorni del 2024 alle Maldive con la figlia Mia Facchinetti. Immersa nella natura incontaminata di un vero paradiso terreste, con spiagge bianche e acque cristalline, la showgirl non ha rinunciato a scatti sexy in costume, con il fisico tonico in mostra sui social tra due pezzi zebrati, interi con cut-out intriganti e pose che mettono in risalto il corpo scolpito. In un resort di lusso la conduttrice si è goduta un po' di meritato relax prima di tornare ai suoi impegni in tv e con le sue attività imprenditoriali, senza badare troppo alla tempesta di gossip che si è abbattuta su di lei negli ultimi giorni.