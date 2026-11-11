Nessuna festa in famiglia e neppure una serata di coppia: per il suo 54esimo compleanno, celebrato l'11 novembre, Alessia Marcuzzi ha organizzato una trasferta a Madrid con alcune delle persone più importanti della sua vita.
La conduttrice ha scelto di trascorrere la ricorrenza in compagnia di un gruppo di amiche, condividendo sui social diversi momenti del viaggio. Dalla cena fino alla festa in albergo, le immagini raccontano un compleanno all'insegna della complicità. Tra gli assenti, almeno nelle Storie pubblicate, c'è (o meglio non c'è) il fidanzato Tiago Schietti.
Una giornata nella capitale spagnola tra relax e cena
La cena di compleanno di Alessia Marcuzzi è stata organizzata in un ristorante scelto per riunire le amiche arrivate a Madrid per festeggiarla. "Ci stiamo preparando per il mio compleanno", ha raccontato la conduttrice ai follower, mostrando i preparativi e la compagnia.
Tra le invitate c'erano diverse donne che fanno parte da tempo della cerchia più stretta di Alessia. Hanno partecipato Alice Campello, Gaia Lucariello, Michela Quattrociocche, Diletta Amodei, Francesca Fascietti, Cia Campanella, Ezia Modafferi e Antonella Aiello, oltre ad altre due amiche. Una fotografia scattata durante la serata le ritrae tutte insieme, sorridenti e pronte a celebrare la festeggiata.
La festa continua dopo la mezzanotte nella camera d'albergo
Il compleanno è entrato nel vivo allo scoccare della mezzanotte. Per Marcuzzi è arrivato un dolce con una sola candelina, spenta tra gli auguri delle presenti. Dopo la cena, i brindisi e le conversazioni al ristorante, la compagnia ha deciso di prolungare la serata anche una volta tornata in albergo.
Le amiche si sono ritrovate nella stanza della conduttrice, trasformandola nel punto di ritrovo per una seconda parte della festa, più informale. Qui Alessia ha anche aperto uno dei regali ricevuti. Tra risate e confidenze, le ore sono passate rapidamente e la conduttrice ha continuato a documentare la serata sui social, accompagnando le immagini con un ringraziamento rivolto alle persone che hanno condiviso con lei la ricorrenza.
Tiago Schietti non compare nelle foto del compleanno
La scelta di festeggiare a Madrid soltanto con le amiche ha fatto sì che, almeno nei contenuti pubblicati da Marcuzzi, non ci fosse spazio per il compagno. La relazione con Tiago Schietti prosegue da alcuni mesi e, dopo le prime indiscrezioni, era stata confermata dalla stessa conduttrice attraverso una fotografia condivisa sui social.
Alessia Marcuzzi sfoggia un fisico da urlo: le foto social in bikini
© Instagram @alessiamarcuzzi
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