Le amiche si sono ritrovate nella stanza della conduttrice, trasformandola nel punto di ritrovo per una seconda parte della festa, più informale. Qui Alessia ha anche aperto uno dei regali ricevuti. Tra risate e confidenze, le ore sono passate rapidamente e la conduttrice ha continuato a documentare la serata sui social, accompagnando le immagini con un ringraziamento rivolto alle persone che hanno condiviso con lei la ricorrenza.