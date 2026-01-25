Alessandro Basciano esce allo scoperto: bacio social con la nuova fidanzata Ginevra Milia
Alessandro Basciano esce allo scoperto dopo le indiscrezioni: bacio social con la nuova fidanzata, l'influencer siciliana
Alessandro Basciano torna a far parlare di sé, ma questa volta lontano dalle aule di tribunale e più vicino al cuore. Dopo un periodo complesso segnato da vicende giudiziarie e dallo scontro mediatico con l'ex compagna Sophie Codegoni, l'ex volto di Uomini e Donne sembra aver ritrovato un po' di serenità. Il motivo ha un nome e un volto: Ginevra Milia, la donna con cui ha deciso di uscire finalmente allo scoperto.
Niente red carpet né eventi esclusivi: Basciano ha scelto la via più diretta, quella dei social. Sul suo profilo Instagram sono comparsi prima alcuni contenuti informali, poi lo scatto che non lascia spazio ai dubbi: un bacio con Ginevra, accompagnato da un cuore. Un gesto semplice ma chiarissimo, che ha trasformato i rumors in una conferma ufficiale e ha fatto rapidamente il giro del web.
Una frequentazione lontana dai riflettori
Secondo indiscrezioni, la relazione andrebbe avanti già da mesi. Si parla di una conoscenza nata durante l''estate, complice una vacanza a Ibiza, e cresciuta lontano dagli occhi indiscreti. Solo ora, però, Basciano ha deciso di rendere pubblica la storia, rompendo il silenzio.
Il dettaglio che accende il dibattito: la somiglianza con Sophie
Se il bacio ha confermato l'amore, un altro elemento ha catalizzato l'attenzione dei social: la somiglianza tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni. In molti hanno notato tratti comuni e lo hanno fatto notare nei commenti, tra ironia e polemica.
Chi è Ginevra Milia
Di Ginevra Milia, però, si sa ancora poco. Età e professione restano avvolte nel mistero. Originaria di Palermo, ma da tempo stabilita a Milano, è un'influencer seguita da oltre 16mila follower su Instagram. Sul suo profilo racconta una vita fatta di viaggi, eventi e momenti quotidiani, tra cui l'amore per i tatuaggi, un inseparabile bassotto e una nipotina a cui appare molto legata.