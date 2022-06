Alberto di Monaco e la principessa Charlene, bacio scacciacrisi in Norvegia

Nuovi impegni per la principessa Charlene di Monaco che da un anno era lontana dai viaggi ufficiali e ora finalmente ha ripreso i royal tour.

A partire da Oslo dove si è recata con il marito Alberto e i figli Gabriella e Jacques per assistere all’inaugurazione della nuova mostra “Sailing the Sea of Science”. Per scacciare le voci di crisi la coppia ha regalato ai flash anche un bel bacio.