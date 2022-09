Adriana Lima mamma per la terza volta: è nato Cyan

Adriana Lima è già mamma di Valentina, nata nel 2009, e di Sienna, nata nel 2012, avute dall’ex cestista Marko Jaric, da cui è divorziata da anni. Le nozze tra la modella e il giocatore di basket serbo sono durate cinque anni, ma si sono concluse con un comunicato congiunto in cui entrambi chiedevano rispetto per la privacy in un momento particolarmente delicato.

Nel 2021 Adriana Lima ha conosciuto Lime Lemmers, produttore cinematografico, ed è esploso subito l’amore. A febbraio annunciava a sorpresa di essere in dolce attesa: un video tenerissimo su Tik-Tok con il test di gravidanza e in sottofondo il battito del cuoricino del piccolo mostrava una raggiante Adriana. Ha vissuto la gravidanza mostrando il suo bel pancione ai fan. A maggio aveva sfilato sul red carpet del Festival di Cannes con il compagno tra abbracci e baci davanti ai flash e un ventre esplosivo e nudo. Poi è arrivato l’annuncio della nascita del piccolino che ha gli occhi verde-blu proprio come la mamma: “Il nostro colore preferito” scrive augurando il benvenuto al mondo al suo terzogenito. Cyan è nato il 29 agosto a Santa Monica ma la notizia l’ha rivelata solo ora. Per Lemmers si tratta del primo figlio. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a “People” che mamma e bimbo "sono già a casa, in perfetta salute".