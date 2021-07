Adriana Lima completamente nuda davanti alla luna

La luna piena alta nel cielo crea un'atmosfera magica e fa perfettamente il paio con la rotondità del lato B di Adriana. La top model posa senza veli e senza pudore, mettendo in mostra tanta pelle nuda in una posa che lascia senza fiato. Il suo fisico perfetto si staglia sul cielo notturno, immerso in un gioco di luci e ombre che rende l'immagine ancora più provocante, un vero sogno a occhi aperti.

Le foto osé non sono una novità per la Lima, che sulla sua pagina Instagram non esita a proporre ai follower topless o inquadrature strategiche che stuzzicano la curiosità. La sua carriera strepitosa nel mondo della moda è iniziata alla fine degli anni Novanta e ancora le regala soddisfazioni. Ha sfilato per marchi prestigiosi e posato per le riviste patinate più famose. Dal 2014 al 2016, secondo la rivista Forbes, è stata la seconda modella più pagata al mondo. Ha appena compiuto 40 anni ed è ancora richiestissima, e guardando il suo corpo statuario nella foto notturna è facile intuire perché.

