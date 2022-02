Adriana Lima in dolce attesa, l’annuncio su Tik Tok

Debutta su Tik Tok e annuncia di essere incinta.

Così Adriana Lima, 40 anni, ha comunicato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo dal fidanzato, il produttore cinematografico Andre Lemmers. La modella ha montato una clip in cui mostra come Andre si diverta spesso a farla spaventare, ma questa volta è stata lei a sorprendere lui. “Ma oggi è il momento della vendetta" ha scritto sopra il video e con il test di gravidanza tra le mani.