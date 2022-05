A Milano i vip si scatenano nello shopping di coppia

La primavera porta voglia di acquisti di coppia e così vanno in scena i siparietti d’amore tra le vetrine. Da Alvaro Morata e Alice Campello che si tengono per mano, si baciano, si coccolano per strada ai neosposini Kourtney Kardashian e Travis Barker teneramente mano nella mano e poi ci sono Manuel Locatelli e Thessa Lacovich che ne approfittano per scegliere le fedi nuziali.

Kourtney Kardashian e il marito Travis Barker, dopo essersi giurati amore eterno a Las Vegas durante una improbabile cerimonia notturna all'interno di una cappella nuziale a poche ore dai Grammy Awards, sono stati sorpresi a passeggio per le vie del centro di Milano, con alcuni bodyguard al seguito. I due sposini si tenevano teneramente mano nella mano per tutta la passeggiata, fino a raggiungere l'hotel, senza dimenticare qualche sbirciatina alle vetrine di lusso e qualche foto con i fan.

Manuel Locatelli, calciatore della Juventus e della Nazionale, ha approfittato di qualche ora libera per concedersi un po’ di shopping importante. Arrivato in centro a Milano insieme a Thessa Lacovich, sua futura moglie, il giocatore è entrato in una prestigiosa gioielleria di via Montenapoleone per provare le fedi del matrimonio.

Sposini collaudati, invece, Alvaro Morata, attaccante spagnolo della Juventus, e la moglie, l’influencer veneziana Alice Campello si sono regalati una giornata soli soletti (i tre figli sono rimasti nella loro casa di Torino) nel capoluogo meneghino per shopping e romanticismo. Tra acquisti di lusso e pausa pranzo, i due si sono scambiati baci appassionati e coccole, senza sottrarsi ai selfie con i fan.