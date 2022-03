Melissa Satta, shopping compulsivo... e multa seriale

Quando esce per fare acquisti a Milano torna sempre a casa carica di sacchetti provenienti dalle boutique più esclusive. E poco male se trovare parcheggio in centro è un inferno: vuoi per fretta, vuoi per distrazione, la ex velina è un'habituée del divieto di sosta. I paparazzi sempre appostati infieriscono, e non si lasciano scappare l'attimo in cui trova la brutta sorpresa che la aspetta.

LEGGI ANCHE:

A spasso nel quadrilatero della moda con la sua cara amica

Simona Salvemini

, Melissa ha lasciato l'auto dove non avrebbe dovuto. Mentre lei si attardava nei negozi in cerca di novità con cui arricchire il guardaroba, i vigili le hanno lasciato la contravvenzione per divieto di sosta.

Leggi Anche Per Melissa Satta shopping a Milano... e parcheggio selvaggio

Non è la prima volta che la Satta cade nello stesso errore. A settembre era andata in scena una dinamica identica: lei in giro per gli acquisti e l'auto ferma sotto in segnale di sosta vietata. Anche in quel caso, i vigili erano stati implacabili. Chissà se stavolta Melissa ha imparato la lezione?

Per Melissa Satta shopping a Milano... e parcheggio selvaggio IPA 1 di 36 IPA 2 di 36 IPA 3 di 36 IPA 4 di 36 IPA 5 di 36 IPA 6 di 36 IPA 7 di 36 IPA 8 di 36 IPA 9 di 36 IPA 10 di 36 IPA 11 di 36 IPA 12 di 36 IPA 13 di 36 IPA 14 di 36 IPA 15 di 36 IPA 16 di 36 IPA 17 di 36 IPA 18 di 36 IPA 19 di 36 IPA 20 di 36 IPA 21 di 36 IPA 22 di 36 IPA 23 di 36 IPA 24 di 36 IPA 25 di 36 IPA 26 di 36 IPA 27 di 36 IPA 28 di 36 IPA 29 di 36 IPA 30 di 36 IPA 31 di 36 IPA 32 di 36 IPA 33 di 36 IPA 34 di 36 IPA 35 di 36 IPA 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: