Miriam Leone fa shopping per ore, guarda il pomeriggio in incognito a Milano

La ex Miss Italia è arrivata tutta intabarrata tra cappottino rosa, mascherina nera e cappellino calato in testa e capelli raccolti, quasi irriconoscibile. L’attrice è entrata in due prestigiose boutique di lusso restandoci diverse ore, ma tra un acquisto e l’altro ha donato qualche monetina a un mendicante.

Nonostante la ex reginetta di bellezza abbia cercato di nascondersi dietro la mascherina e abbia approfittato del cappello per mescolarsi tra la folla di via Montenapoleone, i paparazzi l’hanno individuata subito e l’hanno accompagnata durante il lungo pomeriggio di compere pazze. Pare che dentro una boutique di lusso, la sua seconda tappa della giornata, sia rimasta addirittura due ore (nel primo punto vendita si sarebbe intrattenuta circa un’ora). Avrà provato e riprovato, prima di convincersi sull’acquisto, ma i fotografi non hanno demorso. E così alla fine l’hanno beccata di nuovo. Uscita dal negozio di abbigliamento, Miriam Leone ha chiamato un taxi e si è dileguata nel traffico.

