L’economia circolare, opportunità e strategia per il sistema-Paese

Secondo quanto definito dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), l’economia circolare è un modello di produzione e consumo che punta a mantenere il valore di prodotti, materiali e risorse il più a lungo possibile: attraverso riutilizzo, riparazione, riciclo, recupero e rigenerazione. Questo significa passare da un paradigma “prendi-fai-smaltisci” a un ciclo virtuoso in cui “rifiuti” e “scarti” diventano risorse, riducendo l’estrazione di nuove materie prime e l’impatto sull’ambiente.