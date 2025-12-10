Mobilità sostenibile e biocarburanti, ripensare trasporti e logistica

La mobilità sostenibile non è solo una nuova forma di spostamento: è un modo diverso di progettare il futuro dei trasporti, tenendo insieme economia, ambiente e qualità della vita, un sistema che risponde ai bisogni della società limitando gli impatti negativi, riducendo emissioni e inquinamento, migliorando sicurezza, accessibilità e vivibilità degli spazi urbani. Oggi questa sfida coinvolge le città, i trasporti pubblici e privati, la logistica e le scelte quotidiane di milioni di persone. E riguarda soprattutto le imprese, chiamate ad adottare modelli di mobilità e trasporto più efficienti, coerenti con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e con le aspettative di consumatori e filiere globali.