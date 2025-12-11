Jessica e Alberto, la relazione che insegna a vedere oltre il buio e il silenzio

Quando Jessica, un’operatrice educativo-riabilitativa, varca per la prima volta la soglia della Lega del Filo d’Oro, nel 1999, non immagina che quell’incontro iniziale cambierà per sempre la sua vita. La prima persona che conosce è Alberto, che da bambino aveva perso vista e udito e che non poteva parlare. Un incontro potente, che la mette subito di fronte alla complessità del suo nuovo lavoro. “Non sapevo assolutamente come poter comunicare con lui. Mi sono sentita spaesata e inutile” racconta. È da quello smarrimento, da quel “muro invisibile”, che nasce però la sua vocazione: il desiderio di capire, imparare, avvicinarsi al mondo delle persone sordocieche con rispetto e sensibilità.