Aurora, la musica che nasce dal silenzio: il percorso che trasforma la fragilità in forza

Nel mondo della Lega del Filo d’Oro, ogni storia è un incontro tra fragilità e possibilità. Quella di Aurora inizia con una diagnosi difficile: un’infezione congenita da citomegalovirus, scoperta troppo tardi, che le toglie l’udito e rallenta il suo sviluppo psicomotorio. Per la sua famiglia, i primi mesi sono un vortice di domande e smarrimento, un territorio sconosciuto in cui ogni scelta pesa. A soli undici mesi Aurora affronta l’impianto cocleare, ma l’avvio non è semplice: “Quando glieli abbiamo attivati, è stata una tragedia. Lei piangeva, urlava, non ne voleva sapere di sentire”, ricorda mamma Jessica. Serviranno tre anni prima che Aurora accetti davvero quel suono nuovo.