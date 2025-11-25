"Essere coinvolti nei sogni degli altri": il percorso di Leopoldo alla Lega del Filo d’Oro

Nel corso degli anni, Leopoldo ha seguito percorsi che hanno portato bambini, ragazzi e adulti a costruire nuove autonomie. Tra le storie che ricorda con maggior chiarezza c’è quella di un giovane che, grazie a un lavoro condiviso tra Napoli e Osimo, è riuscito a iscriversi all’università, laurearsi con il massimo dei voti e diventare avvocato. “È bello coinvolgere, è bello essere coinvolti nella realizzazione del sogno dell’altro”, afferma. È un principio che guida il suo modo di accompagnare le famiglie, aiutandole a trasformare desideri e aspettative in progetti concreti e percorribili.