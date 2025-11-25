Arianna, diventare volontaria per unire sogni e realtà

Le esperienze vissute negli anni hanno confermato ad Arianna che i sogni non sono illusioni infantili, ma possibilità concrete quando vengono condivisi. Le persone che incontra (bambini, ragazzi, adulti con sordocecità e disabilità multiple) sono la prova che la fragilità può essere un punto di partenza, non una definizione. Per lei, questo cammino è un sogno che ogni giorno prende forma: “Credo nei sogni, nelle opportunità di crescita, nella forza del cambiamento”. Ed è qui che il volontariato diventa un bene comune: un modo per costruire spazi accessibili, relazioni più giuste e una comunità che sceglie di esserci, insieme.