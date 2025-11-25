“Non sono numeri, sono figli nostri”: il percorso di Leonilde nella Lega del Filo d’Oro

Quando parla del suo lavoro, Leonilde Parlato non utilizza mai parole distanti o formali. Dal 2000 è infermiera alla Lega del Filo d’Oro e descrive il suo ruolo come un intreccio costante tra competenza professionale e relazione. La sua esperienza nasce dall’incontro con persone con sordocecità e disabilità complesse, e da una missione quotidiana: rendere più agevole la loro vita, rispettarne i tempi, costruire fiducia. È in questo equilibrio tra rigore tecnico e umanità che Leonilde ha trovato il senso profondo del suo lavoro.