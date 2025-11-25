La storia di Matteo, lavorare da subito per un futuro possibile

Matteo ha otto anni e mezzo e dalla nascita non può vedere: l’anoftalmia congenita ha impedito lo sviluppo dei bulbi oculari e dei nervi ottici, una diagnosi che la madre aveva intuito sin dai primi attimi dopo il parto. Il percorso del bambino si è intrecciato ben presto con quello della Lega del Filo d’Oro, dove è stato avviato a un intervento precoce mirato a valorizzare le sue abilità residue e a costruire un percorso educativo-riabilitativo su misura. Le settimane trascorse nel Centro Nazionale di Osimo hanno aperto a Matteo possibilità nuove, sostenute dal lavoro coordinato di un’équipe interdisciplinare e dall’impegno costante della famiglia. Il risultato è una crescita fatta di piccoli passi, conquistati attraverso il tatto, la musica, la relazione con gli altri e la scoperta dell’ambiente, segni concreti di un futuro possibile.