Renault Captur full hybrid: la versione che mancava

Il suv compatto di Renault può essere guidato, in città, fino all’80% in modalità elettrica, riuscendo a risparmiare, secondo i dati dichiarati dalla Casa francese, fino al 40% di consumi, nel ciclo urbano, rispetto ai motori termici equivalenti nel ciclo urbano. Non serve la spina per ricaricare il motore elettrico a tutto vantaggio di consumi ed emissioni.

Captur full-hybrid, le caratteristiche

Sotto il cofano c’è il motore 4 cilindri 1.600 coadiuvato da due motori elettrici (un e-motor e uno starter ad alta tensione) per un totale di 145 CV. Essendo una full hybrid, in decelerazione e frenata l’energia cinetica viene recuperata e trasformata in energia per ricaricare la batteria. Renault Captur è un modello strategico per la Casa francese; dal lancio, nel 2013, ne sono state vendute oltre un milione e mezzo di unità. E di queste oltre 214 mila solo in Italia, dove - fra l’altro - nel 2020 è stato il suv di segmento B più venduto fra i clienti privati e addirittura il modello ibrido plug-in, più venduto.

È un suv compatto con tutte le caratteristiche ad hoc per una vettura di questo segmento: posto di guida rialzato, grande modularità e pure ampia possibilità di personalizzazione. Tutto questo si traduce in un unico concetto chiave: tanta versatilità.

Le misure si confermano quelle di sempre, con una lunghezza 4,23 metri. Quanto al design, il frontale ripropone il recente linguaggio stilistico, con la grande calandra che si abbinata a gruppi ottici Full-Led, mentre dietro, coi fanali a sviluppo orizzontale richiama quelli anteriori.

Le modalità di guida

Guidare Renault Captur è molto semplice e intuitivo. È una vettura certamente ideale per muoversi nel traffico cittadino con la spinta del motore elettrico che aiuta sia nelle partenze sia nelle accelerazioni. Molto apprezzata la silenziosità di marcia. E poi, sappiate che attraverso questo tasto potete addirittura scegliere fra tre diverse modalità di guida: My Sense, Eco e Sport.



Su questa vettura sono disponibili, naturalmente, tutti i più avanzati di assistenza alla guida di ultima generazione. Prezzi a partire da 25.750 Euro.