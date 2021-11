LEGO® Italia lancia la sfida: la fantasia diventa realtà

Case, città, castelli, aerei e sommergibili, pompieri e poliziotti, auto da sogno e navi spaziali, animali fantastici e creazioni futuristiche: tutti, almeno una volta nella vita, siamo riusciti a liberare la creatività grazie agli intramontabili mattoncini LEGO® , perdendoci con la fantasia negli infiniti scenari resi possibili da uno dei giochi più amati del mondo. Che non per niente da novant’anni ha come obiettivo proprio quello di consentire ai bambini (e non solo a loro) di costruire tutto ciò che sono capaci di immaginare e, attraverso il gioco, di imparare e di crescere.

E se già con i classici set, avventure ed emozioni sono già infiniti, ad aggiungere una nuova e sensazionale scarica di adrenalina sono arrivati da poco i nuovi LEGO City Stuntz, sei set che vanno ad arricchire il già immenso mondo di LEGO City con accessori capaci di far vivere ai propri eroici personaggi storie e avventure ancora più avvincenti. Perché rampe di lancio, ostacoli, muri di fiamme, cerchi di fuoco, ragni enormi, stagni pieni di piranha, monster truck e moto con funzione “carica e vai” – che consente loro di eseguire acrobazie in aria dopo il lancio – spingono la creatività e l’azione oltre ogni limite e rendono più realistiche che mai le competizioni acrobatiche.

E per rendere ancora più adrenaliniche e all’ultimo respiro le sfide nell’arena City Stuntz, LEGO Italia ha lanciato la challenge #SfideDaStuntz: una gara ai limiti dell’impossibile che dal mondo dei mattoncini si trasformerà in realtà. Perché Vanni Oddera, campione di motocross freestyle, userà come ispirazione per la sua performance acrobatica i salti più emozionanti immaginati e realizzati da bambini e bambine con i loro set LEGO City Stuntz.

Ma come funziona la sfida? I piccoli fan LEGO sono chiamati a dare il meglio di loro mettendo in gioco tutta la loro fantasia e creatività, per ideare gli scenari più emozionanti giocando con i set LEGO City Stuntz. Tra salti, acrobazie, voli da paura e atterraggi da urlo, è possibile creare percorsi mozzafiato e momenti di azione e puro divertimento, che possono essere filmati, fotografati o immortalati in un disegno, e caricati, entro il 26 novembre, sul sito dedicato alle Sfide da Stuntz, www.sfidedastuntz.it.

Le acrobazie più belle ed emozionanti verranno quindi scelte da Vanni Oddera per diventare realtà: con l’aiuto di un “esperto” il campione studierà i migliori percorsi e affronterà dal vivo la pista dei sogni, realizzando con la sua moto i salti più difficili e spettacolari immaginati dai bambini e dando vita a uno spettacolo indimenticabile, scritto proprio dai piccoli fan di LEGO City Stuntz, come nel copione di un film d’azione con grandi effetti speciali.