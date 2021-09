La finanza tra Covid e sostenibilità

Finanza e pandemia

D’Acunti ha spiegato che gli elementi principali che hanno fatto sì che la finanza potesse essere così reattiva all’effetto pandemico sono due: “Il primo, storico, è che da sempre i mercati finanziari, e i mercati azionari in assoluto, tendono ad anticipare gli eventi. Quindi, dopo uno shock così drammatico, era difficile immaginare che si potesse creare una situazione ancora peggiore di quella che si era creata. L’altro elemento che ha giocato a favore della finanza è rappresentato dagli stimoli di politica economica, che significa non soltanto supporto fiscale, ma anche e soprattutto di tipo monetario”.

La finanza sostenibile

La sostenibilità è diventata un mantra per la finanza. “Il tema ESG (Environmental, Social and Governance, ndr) è abbastanza recente - ha sottolineato il Country Head of Italy di Invesco -. Prima, l’universo investibile non permetteva alle imprese di fare scelte che rispettassero determinati criteri. Oggi, invece, c’è un focus enorme sul tema della sostenibilità, che non è rappresentato soltanto dai cambiamenti climatici o dalla CO2, ma anche dalla governance delle aziende. Quindi, sentire e respirare che sempre e di più le imprese sono sostenibili ci dà anche maggiore euforia nel dire che abbiamo possibilità di investire su un universo di aziende pronte a questa nuova tendenza”.

