Imprese Vincenti arriva a Firenze per l'ottava tappa del tour

“Per il quarto anno consecutivo – ha infatti spiegato Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – attraverso Imprese Vincenti diamo voce all’eccellenza degli imprenditori del nostro Paese che si sono distinti per aver mantenuto il loro livello di competitività anche in contesti di difficoltà, investendo in progetti innovativi per rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti, anche in ottica di riduzione del proprio impatto ambientale”.

La tappa fiorentina, ha quindi sottolineato Nocentini, “guarda in particolare alla ricerca e alla formazione quali fattori chiave per il futuro delle nostre imprese. Lo sviluppo e la competitività di un’azienda passano infatti anche attraverso la valorizzazione e l’investimento sul capitale umano in termini di formazione e nuove risorse, di know how e competenza specialistica, particolarmente decisive per la transizione digitale e sostenibile delle imprese. Siamo convinti che il tema della sostenibilità sia un elemento fortemente trasformativo per il sistema imprenditoriale, il nostro Gruppo lavora da tempo per accompagnare le PMI in questa evoluzione anche sviluppando finanziamenti con linee dedicate come S-Loan, che premiano con agevolazione di tasso gli investimenti verso obiettivi ESG”.

Nell’attuale scenario di inflazione e incertezza, su cui pesano fortemente anche la situazione geopolitica e i rincari dell’energia, secondo un rapporto della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo diventano infatti ancora più cruciali per le imprese “gli interventi in innovazione, digitale transizione green e capitale umano”. E in particolare “l’innovazione, intesa come attività che introduce nuovi modelli e/o processi produttivi, o sviluppa nuove tecnologie, è fondamentale per continuare a crescere ed essere competitivi nel panorama internazionale”.

Toscana e Umbria, secondo lo studio, mostrano “una buona capacità di introdurre innovazioni tecnologiche: nel triennio 2018-2020 la quota di imprese con almeno 10 addetti che ha introdotto innovazioni tecnologiche è stata pari al 38,9% in Toscana e al 48,5% in Umbria, con una crescita significativa rispetto al 2014”. Ciononostante ci sono “margini di miglioramento per posizionarsi in linea con le realtà più virtuose: la propensione a investire in R&S è pari all’1% del PIL in Umbria, mentre in Toscana è di poco superiore alla media nazionale con un peso dell’1,6% verso l’1,5% italiano; sono però distanti le regioni più virtuose (Piemonte ed Emilia-Romagna sono sopra la soglia del 2%) e la Germania (3,1%)”. Anche dal punto di vista degli addetti impiegati in R&S, rileva il report, ci sono “spazi di crescita: in Umbria si contano 5 addetti ogni mille abitanti, mentre in Toscana si sale a 7, un valore superiore alla media nazionale (pari a 6 circa), ma inferiore al dato dell’Emilia-Romagna (circa 10)”.

Cruciale, sottolinea lo studio, è anche il tema della formazione: “Secondo Unioncamere ANPAL, a novembre 2022 per più della metà dei casi le imprese toscane e umbre (53%) prevedono di avere difficoltà nel trovare i profili lavorativi desiderati, con punte superiori al 60% per le aree tecniche e di progettazione”. In questo, un contributo rilevante per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro “può arrivare dagli Istituti Tecnici Superiori, dove, oltre all’obiettivo di trasmettere conoscenze tecniche e digitali, ci si focalizza anche sullo sviluppo di adeguate soft skill”, ma “un possibile strumento per risolvere il mismatch tra domanda e offerta di lavoro può anche essere il welfare aziendale che può contribuire ad attrarre e a trattenere i migliori talenti”.

Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia Mestre e Firenze, il tour prosegue ora con altre 6 tappe in tutta Italia, valorizzando le imprese proprio nel territorio in cui operano. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 gennaio a Bologna, con il tema dell’Innovazione al centro dell’incontro.

Le 10 Imprese Vincenti presentate a Firenze

Per il settore Abbigliamento bambini e ragazzi l’impresa selezionata per far parte di Imprese Vincenti è Miniconf Spa di Ortignano Raggiolo (AR) è specializzata nell’abbigliamento bambino con i suoi marchi Sarabanda, Minibanda, iDO e Dodipetto, e da due anni progetta, produce e distribuisce i brand in licenza Ducati e Superga (abbigliamento).

Nel settore Elettronica industriale l’azienda prescelta è Seco Spa di Arezzo, che sviluppa e realizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia, dai computer miniaturizzati a sistemi complessi che integrano componenti hardware e software. Seco offre inoltre Clea, piattaforma software di IoT/AI analytics, end-to-end e sviluppata internamente, che restituisce agli utilizzatori informazioni ad alto valore aggiunto elaborando i dati generati dai dispositivi on-field. Seco opera attraverso 5 impianti produttivi, 10 centri di R&S ed uffici commerciali in 9 Paesi, servendo oltre 300 clienti blue-chip leader nei rispettivi settori.

Due le Imprese Vincenti selezionate nel settore Meccanica. Sitem Spa di Trevi (PG) è tra i principali player mondiali nella tranciatura di lamierini magnetici per motori e generatori elettrici destinati a diversi segmenti di mercato, dal settore automotive a quello e-mobility, dal settore industrial a quello dell’elettrodomestico. Sitem produce poi getti pressofusi in lega di alluminio e lamierini per trasformatori. Meccanotecnica Umbra Spa di Campello sul Clitunno (PG), è leader mondiale nella progettazione e produzione di tenute meccaniche rotanti, particolari tipi di guarnizioni per pompe idrauliche che trovano applicazione nel settore automotive, in quello degli elettrodomestici e in svariati campi del settore industriale, comprese le applicazioni ad alte prestazioni di impianti chimici, petroliferi, alimentari e di utilizzo energie rinnovabili.

Nel settore Moda l’impresa selezionata è Cieffe Filati Srl di Quarrata (PT), che produce e commercia filati e consumabili per il ricamo e cucito industriale in ambito di abbigliamento e pelletteria per alta moda e non.

Per il settore Nautica è stata selezionata Tecnoseal Foundry Srl di Grosseto, che produce e vende anodi sacrificali in lega di zinco alluminio e magnesio destinati al settore nautico, navale ed industriale; realizza inoltre progetti custom per la protezione catodica di imbarcazioni compresi sistemi antifouling, ed è l’unica azienda al mondo a produrre prodotti in lega di magnesio az63ha per la protezione catodica in pressofusione.

Per il Commercio lubrificanti l’azienda selezionata è Aquila Energie Spa di Firenze, che si occupa di commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di carburanti, lubrificanti, idrocarburi e prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici e di ogni prodotto complementare o affine.

Tre, infine, le Imprese Vincenti selezionate per il settore Sistema salute. Everex Srl di Sesto Fiorentino (FI) è una realtà ingegneristico-produttiva eccellenza del made in Italy, con un processo aziendale attento all'innovazione di prodotto e di processo, e al personale. Steve Jones Srl di Sesto Fiorentino (FI) sviluppa e commercializza latti per l'infanzia, integratori alimentari e dispositivi medici in ambito pediatrico a marchio “Buona” e mangimi complementari per animali domestici a marchio “Buona Pet” in Italia e all'estero. Vismederi Srl di Siena è invece una società di ricerca e servizi in ambito biotecnologico, ed esegue test avanzati di laboratorio per la valutazione dell'efficacia della risposta anticorpale dei canditati vaccini delle varie case farmaceutiche.