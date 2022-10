Imprese Vincenti, a Torino la seconda tappa del roadshow

Qui altre 10 aziende, delle 140 selezionate per partecipare al progetto con programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale, sono state presentate ai partecipanti all'evento. La tappa torinese, ospitata al grattacielo di Intesa Sanpaolo , è stata dedicata all'innovazione : sul podio sono salite le Imprese Vincenti piemontesi e sarde che si sono distinte per la propria storia aziendale e per le scelte strategiche e le azioni di innovazione che hanno consentito loro di svilupparsi anche in un contesto economico difficile come l'attuale.

Imprese Vincenti, ha spiegato Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, per il quarto anno consecutivo "conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nei confronti delle PMI che realizzano progetti di sviluppo orientati a cogliere le opportunità del PNRR". E la tappa di Torino, nello specifico, ha prestato particolare attenzione "al tema dell’innovazione come chiave fondamentale per il futuro del Paese". E le selezionate per la tappa torinese sono "un’eccellente rappresentanza dei nostri territori in diversi settori, dal turismo all’elettronica, dalla bioplastica all’automazione e all’energetica", con una caratteristica in comune: "Hanno mantenuto la propria competitività e dimostrato di saper reagire con coraggio ai contesti di difficoltà investendo su progetti innovativi per rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti, anche in ottica di riduzione del proprio impatto ambientale".

Del resto, ha chiarito Cappellari, "innovazione e tematiche Esg vanno di pari passo e sono sempre più parte della cultura della piccola e media impresa italiana: per questo le valorizziamo tra i parametri per migliorare rating, accesso al credito e condizioni". E se oggi la priorità è "offrire consulenza e soluzioni finanziarie che aiutino le imprese a ripararsi dal caro energia e delle materie prime", l’obiettivo finale è quello di "arrivare all’autonomia energetica in un percorso virtuoso di sostenibilità del business. Come prima banca italiana, sentiamo forte il dovere di guardare oltre questa fase di incertezze sostenendo anche con misure straordinarie le esigenze di liquidità e stimolando gli investimenti strategici delle nostre aziende".

In tema di innovazione, ha sottolineato Giacomo Frizzarin, Small, Medium and Corporate Lead Microsoft Italia, "gli strumenti in mano alle PMI italiano oggi sono tantissimi, l'importante è avere chiari gli scopi per cui utilizzare tali strumenti. E questi obiettivi devono essere il basare la propria strategia e le proprie azioni sui dati, dando loro grande valore, e di efficientare i processi: attraverso cloud e intelligenza artificiale è possibile farlo con grande semplicità. E poi bisogna 'iniettare' innovazione in ogni piccola e media impresa, anche sul tema della gestione della forza lavoro, che pur lavorando in modalità ibrida deve sentirsi parte del gruppo. Il contorno di tutto questo dev'essere la sicurezza, che protegga ogni identità e ogni dispositivo ovunque venga utilizzato".

Dopo le tappe di Milano e Torino, il tour di Imprese Vincenti prosegue con ulteriori 12 tappe in tutta Italia, valorizzando le imprese proprio nel territorio in cui operano. Prossimo appuntamento il 9 novembre a Cuneo con tema Digitalizzazione.

Le 10 Imprese Vincenti presentate a Torino

Per il settore Integratori Logistici per la protezione dei manufatti e delle merci è stata selezionata Propagroup di Rivoli (TO), che si occupa di eicerca, sviluppo, progettazione, produzione e distribuzione di prodotti innovativi per la conservazione, la preservazione e la protezione di ogni tipo di manufatti e merci durante i trasporti e gli stoccaggi.

Per il settore Turismo sono tre le Imprese Vincenti selezionate per far parte del programma. Delphina di Palau (SS), è una catena di proprietà sarda che gestisce hotel cinque e quattro stelle, residence e ville nella costa nord della Sardegna, tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara e si contraddistingue per architettura a basso impatto e un modello di gestione che privilegia le risorse locali. Grand Hotel Bristol di Stresa (VB) fa invece parte della Zacchera Hotels, primo gruppo alberghiero del Piemonte, e si distingue per la promozione del Lago Maggiore come meta d'appeal internazionale. Infine le Cantine Surrau di Arzachena (SS), che dominano una proprietà di oltre 60 ettari di terreno ricoperta in buona parte da vigneti, hanno intrapreso un progetto che interpreta la cantina come luogo di lavoro che trasforma un prodotto della terra attraverso processi resi visibili: l’edificio è infatti caratterizzato da una sequenza di facciate trasparenti e muri in pietra locale che si fondono con la terra.

Per il settore Electronics and Microelectronics l'Impresa Vincente selezionata è Bridge di Burolo (TO), partner tecnologico di importanti società internazionali per la costruzione di macchine alle quali fornisce soluzioni per l'elettronica e la microelettronica, Già presente sui mercati internazionali, per il 2023 punta al 30% di export.

L'impresa selezionata per il settore Automazione intralogistica è Eurofork di Roletto (TO), punto di riferimento in tutto il mondo nella produzione di sistemi di movimentazione automatici per magazzini automatizzati, e si posiziona tra i primi produttori di handling devices e shuttle system all'avanguardia.

Per le Industrie Bioplastiche è stata invece selezionata per il programma Imprese Vincenti Stemplast di Paulilatino (OR), leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione di imballaggi in materiale bioplastico e plastico con particolare specializzazione nella realizzazione di imballaggi flessibili, packaging alimentare e non, con processi produttivi conformi a stringenti standard e in termini di sostenibilità e con strategie che prediligono la tutela dell’ambiente.

Per le Gioiellerie Alto di Gamma l'Impresa Vincente selezionata è Aurora di Torino, azienda leader nella produzione e commercializzazione di strumenti di scrittura, carta, pelletteria e orologi. È l'unica azienda italiana, e una delle poche al mondo del settore, che crea e segue internamente tutte le fasi di produzione, incluso il pennino, vero cuore della stilografica.

A essere selezionata per il settore Energia è quindi Coesa di Torino, Energy Service Company certificata che progetta, realizza e verifica l'efficienza raggiunta per pubbliche amministrazioni, condomini e industrie, ponendo al centro del proprio business fotovoltaico, batterie, pompe di calore, cogenerazione, isolamenti, sistemi di intelligenza artificiale applicati al risparmio energetico e ricerca.

Infine, nel settore Sistema Segnalazione Ferroviaria l'Impresa Vincente piemontese è Tekefer di Beinasco (TO), che opera nell’ambito del Segnalamento Ferroviario ed è stata una delle prime aziende italiane a introdurre l’elettronica SIL4 (Safety Integrity Level, il livello massimo di integrità delle funzioni di sicurezza) nel mondo ferroviario contribuendo di fatto all'innovazione tecnologica dell'intero settore.